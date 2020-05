Žena porodila v kómatu. Se synkem se setkala, až když Covid-19 porazila

Alicii Kappersovou, toho času v 31. týdnu těhotenství, manžel odvezl do nemocnice v Cincinnati na konci března. Měla kašel, horečku a stále hůř se jí dýchalo.

Koronavirus na její tělo vyvíjel obrovský tlak a čtyřicetiletá matka tak dítě musela přivést na svět předčasně, navíc v uměle navozeném kómatu, píše americká CNN.

Koronavirus přitom rodinu nejspíš zasáhl už dříve. Na začátku března trápila únava a horečka tříletého Zayna. Tehdy ho máma vyléčila, aniž by ji napadlo, že by to mohl být koronavirus.

Jenže pak začala manžela Kappersové, Ziada Razzaka, trápit bolest hlavy, únava a také přišel o čich a chuť. "Jsme si dost jistí, že ten virus prošel celou naší rodinou," svěřil se Razzak CNN.

Když se udělalo zle i těhotné Alicii a její stav se nelepšil, odvezl ji manžel 24. března do nemocnice. O pár hodin později už byla připojená na umělé plicní ventilaci. Dostala i experimentální lék remdesivir.

Když se malý Laith konečně narodil (více než dva měsíce před plánovaným datem), ani jeden z rodičů se s ním nesměl setkat. Trvalo několik týdnů, než se stav Kappersové zlepšil natolik, že začala vnímat své okolí a dozvěděla se, že porodila syna.

Razzak se s dítětem sice setkal dřív než ona, držet ho ale mohl jen ve speciálním obleku, se zakrytým obličejem a v ochranných brýlích.

Maminka se s drobečkem setkala teprve před pár dny, kdy lékaři dítě konečně pustili z porodnice. Sama se domů dostala několik dní před ním.