Žena porodila v marocké nemocnici devaterčata! Všechny jsou v pořádku

Pětadvacetiletá Halima Cisseová odletěla v doprovodu lékaře 30. března do Maroka, aby se jí dostalo lepší zdravotní péče. Žena pocházela ze severu chudého západoafrického státu, kde pro takto četný porod nebyly nejvhodnější podmínky. Podle místních zpráv se lékaři obávali o Halimino zdraví a šance jejích dětí na přežití. Předchozí ultrazvuková vyšetření totiž naznačovala, že čeká sedmerčata.

Ženy velmi zřídka zdárně porodí septuplety (sedmerčata), proto by porod zdravých nonupletů (devaterčat) byl ještě vzácnější. Mluvčí marockého ministerstva zdravotnictví Rachid Koudhari řekl, že o takovém vícenásobném porodu v žádné z marockých nemocnic v zemi nic neví. Malijské ministerstvo zdravotnictví však v prohlášení uvedlo, že Halima Cisseová porodila v úterý císařských řezem pět dívek a čtyři chlapce.

"Matce a dětem se zatím daří dobře," řekla agentuře AFP malijská ministryně zdravotnictví Fanta Sibyová a dodala, že byla informována malijským lékařem, který Halimu doprovázel do Maroka. Dodala, že během několika týdnů by se měli vrátit domů. Sibyová poblahopřála lékařským týmům v Mali a Maroku a poděkovala za jejich profesionalitu, která byla podle jejích slov klíčová pro šťastný výsledek tohoto těhotenství.

A Malian woman gave birth to nonuplets in Morocco on Tuesday and all nine babies are "doing well", her government said, although Moroccan authorities had yet to confirm what would be an extremely rare case https://t.co/C0GDf7Y3dt