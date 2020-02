Žena potřebuje denně inzulin, zásoby lékáren jsou téměř vyčerpané!

Nedostatek inzulinu pro tetičku komplikuje život panu Nikolovi z Malešova v Ústeckém kraji. "Teta má ještě jednu nebo dvě dávky, pak už nevím, co budeme dělat," popsal muž, který v úterý obvolával lékárny na Litoměřicku a stále se k léku nedostal.



Lékárny na Litoměřicku, ovšem i v jiných částech země, mají totiž problémy se zásobami léku Insuman Basal Solostar. A praktická lékařka, ke které Doležalova teta chodí, má zrovna dovolenou a sestra nemůže jiný inzulín vydat ani předepsat.







Lék nemá podle Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) oficiální výpadek, několik sítí lékáren ovšem potvrdilo, že mají od dodavatele nízké zásoby. "Přesto prodáme měsíčně v lékárnách Dr. Max řádově desítky balení zmíněného přípravku. Tomu odpovídá i aktuální skladová zásoba lékáren – 84 kusů. Přípravek tedy u nás v zásadě dostupný je. Pokud jste narazili na lékárnu, která ho neměla, určitě nejde o dlouhodobý problém, ale jen momentální nedostupnost řešitelnou během dne či dvou," sdělil mluvčí Dr. Max Michal Petrov.







"Léku je na skladech omezené množství, v některých lékárnách se ale sehnat dá. Nejbližší BENU lékárna, která disponuje tímto lékem, je v Ústí nad Labem,“ uvedla lékárnice a odborná konzultantka lékáren BENU Ivana Lánová.



Jenomže to je pro pana Nikolu problém. V rodině nemají auto a musí chodit do práce, do Ústí to má 36 kilometrů. Zatím tedy doufá, že se mu podaří lék někde sehnat, nebo se domluvit s lékařkou.



