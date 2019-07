Žena praštila úřednici. Tyto profese čelí útokům nejčastěji!

Policisté zadrželi dva muže a jednu ženu, kteří se měli surově pustit do revizora v Plzni a zranit ho. Podle něj šlo o mstu - před časem jednoho z útočníků pokutoval za černou jízdu v tramvaji. "Schytal jsem ránu obuškem do ruky a pepřovým sprejem do obličeje. Začali vytahovat nože všichni. Snažil se mě bodnout injekční stříkačkou," popsal incident napadený revizor.

Policisté přijeli včas a stačili zabránit tragédii. "Za rok 2018 jsme evidovali celkem osm napadení revizorů," uvedl mluvčí Dopravních podniků v Plzni René Vávro. V Praze napočítali devět útoků, v Brně jedenáct.

Žebříčku napadení v zaměstnání ale zřejmě vévodí úřady práce. Jen v prvních pěti měsících letošního roku bylo napadeno na 280 úředníků. Čtyři roky vězení hrozí ženě, která v Hradci Králové uhodila pracovnici v kanceláři. "Tak samozřejmě taková věc s vámi otřese. Takže i ona byla psychicky otřesena," řekl ředitel královéhradeckého úřadu práce Martin Horák.

"Rok od roku stoupá počet útoků, kdy jsou klienti pod vlivem alkoholu či návykových látek. Měsíčně jde o několik desítek takových případů," tvrdí mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce Kateřina Beránková.

Častým terčem agrese se stávají také průvodčí a další pracovníci železniční dopravy. V loňském roce podle Českých drah čelili 212 útokům. "My jsme od začátku ledna do teď zaznamenali 116 případů. Je to alarmující počet. Tím spíš, že některá ta napadení končí pracovní neschopností," uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Do rizikové skupiny můžeme zařadit i exekutory. Statistiku sice jejich komora nevede, ale například před dvěma lety v Plzni na dva exekutory zaútočili plynovou pistolí a obuškem tři muži.