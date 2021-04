Žena před 20 lety nevrátila kazetu. Má teď kvůli tomu velké problémy

Velké problémy způsobilo jedno drobné opomenutí. V roce 1999 si měla Caron McBrideová vypůjčit VHS kazetu se seriálem Sabrina, mladá čarodějnice. Snímek ale do půjčovny nikdy nevrátila.

Půjčovna to zřejmě nahlásila na policii, ale sama Caron nic netušila až do roku 2021. Letos si totiž chtěla vyměnit řidičský průkaz, protože se vdala a změnila příjmení. Úřad v Texasu, kde žije, jí ale sdělil, že to nemůže provést a má si zavolat na úřad ve státě Oklahoma.

Jeho pracovnice jí sdělila, že je hledá policie kvůli trestnému činu zločinné zpronevěry. Když se Caron dozvěděla o co jde, byla v šoku.

Nevěřila totiž, že by zapomenutá VHS kazeta mohla způsobit takové problémy. Navíc si prý tento seriál ani nepůjčila. "Nikdy jsem ten pořad neviděla, není to můj šálek čaje. Ale žila jsem v té době s mužem, který měl dvě dcery a je tak možné, že si to půjčil on," řekla Caron webu NY Post.





Kazetu tak nemůže vrátit hned ze dvou důvodů. Za prvé ji nemá, za druhé je videopůjčovna již několik let zavřená.

Podobné případy nejsou v Americe úplně neobvyklé. Češi ale zřejmě můžou být v klidu. V České republice o žádném takovém případu v médiích zmínka nebyla.

