Žena přišla do nemocnice za bratrem. Byl dva dny mrtvý, nikdo jí to neřekl!

Těšila se na návštěvu svého bratra, místo toho ale ženu čekal pořádný šok. Dozvěděla se, že její příbuzný je už dva dny po smrti. Rodinu o tom ale nikdo neinformoval a ta se nyní ptá, co by se stalo, kdyby do nemocnice sestra nepřišla, informují tvnoviny.sk.

Důchodce († 69) byl klientem Domova sociálních služeb ve Gbelích, odkud ho ve vážném stavu převezli do nemocnice ve Skalici. Rodina ho několikrát navštívila, ještě ve čtvrtek se o jeho stavu informovali telefonicky, když se v sobotu přišla za pacientem podívat jeho sestra, dozvěděla se, že je mrtvý.

Příbuzní se snažili zjistit, co se stalo. Volali i do domova sociálních služeb, ani tam o úmrtí muže ale nikdo nic nevěděl. Zákon přitom jasně říká, že poskytovatel zdravotní péče musí okamžitě oznámit úmrtí ve zdravotnickém zařízení blízkým zemřelého.



"Po prověření události bylo zjištěno, že službu konající externí lékař podle platných postupů nevyrozuměl domov sociálních služeb o úmrtí pacienta. Je nám velmi líto, že došlo k této individuální lidské chybě," vyjádřila se k případu nemocnice.

Ta už se rodině omluvila a sdělila, že podnikne další kroky, které by v budoucnu podobným incidentům zabránily. Měly by se týkat i zavedení dalších kontrol.