Žena rodila kvůli Covid-19 v kómatu, teď se se synkem poprvé setkala

I když je většina zpráv o pandemii koronaviru negativních, čas od času se objeví i příběh, který je naopak inspirativní a dojemný. Třeba o matce, která musela kvůli vážnému průběhu nemoci rodit v uměle navozeném kómatu a se svým synkem se tak mohla setkat až poté, co se její stav zlepšil.

Vše se odehrálo ve městě Bay Shore na Long Islandu ve státě New York. Právě sem druhého dubna dorazila šestatřicetiletá Yanira Sorianová. Byla ve velmi vážném stavu s Covid-19 a zápalem plic. A také ve 34. týdnu těhotenství, píše portál Pix 11.

Lékaři ji připojili na umělou plicní ventilaci a naplánovali nouzový porod císařským řezem. "Byla hodně vyděšená, dalo se to poznat z jejích očí. Bylo to strašné," popisuje vedoucí místního novorozeneckého oddělení Gina Murzaová.

"Jen mě prosila, abych jí slíbila, že se pokusím její miminko zachránit. Myslela sI, že umře. A to jediné, co ji drželo při životě, bylo modlitby za to dítě," dodala ošetřující sestra Ebony Marshallová.

Chlapeček přišel na svět další den. Ale to Sorianová nevěděla. Potácela se na pokraji smrti. Izolovaná. Jedenáct dní připojená na přístrojích a v uměle navozeném kómatu. Toto pondělí ji zdravotníci od přístrojů odpojili a za další dva dny propustili.

Z nemocnice ji vezli na invalidním vozíku zatímco desítky zdravotníků přihlížely. Venku na Sorianovou čekal manžel s jejich 12denním synkem Walterem. A tehdy se maminka se svým dítětem konečně setkala. Za bouřlivého potlesku přihlížejících.

"Tuhle práci dělám přibližně dvacet let a nikdy jsem nic podobného nezažila," shrnula pocity zdravotníků doktorka Murzaová.