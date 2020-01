Žena rozmrazovala auto, muž do něj skočil a odjel. Chvíli ji vláčel za sebou

Obrovský šok zažila žena z Ostravy-Zábřehu, když se snažila rozmrazit svůj vůz. Najednou do něj nastoupil cizí muž a začal odjíždět pryč. Žena se mu v tom snažila zabránit, ale neměla šanci. Na pomoc jí přispěchala i další řidička, ta narazila do otevřených dveří. Muže poslal soud do vazby, ve vězení může strávit až deset let.