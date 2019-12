Žena s malým dítětem si sedla na sociálce na zem. Spoutali ji!

Město New York odškodní matku, které policisté násilně sebrali z náruče její batole a následně ji zatkli po roztržce s ochrankou na úřadu sociálních služeb. Město se s ženou dohodlo, že jí zaplatí 625 tisíc dolarů (asi 14,27 milionu korun).

Čtyřiadvacetiletá Jazmine Headleyová strávila minulý rok v prosinci čtyři dny ve vězení, než okresní zástupce v Brooklynu Eric Gonzalez uznal chybu a zprostil ji obvinění z maření vládní administrativy, bránění se zatčení a ohrožení zdraví dítěte, píše server CBS News.

Důvodem byl incident na úřadu sociálních služeb. Headleyová seděla v přeplněné čekárně na podlaze se svým batoletem. To se ovšem nelíbilo členovi tamní ochranky. Nařídil jí, aby vstala, což odmítala s tím, že se svým malým synem prostě stát nebude. „Ptala se, čím se provinila, co udělala špatně. Pak už to jen eskalovalo,“ popsala situaci svědkyně Nyashia Fergusonová.

Celá situace nakonec došla do bodu, kdy ochranka a policisté zápasili s ženou a jejím dítětem v náručí na zemi. Jeden ze svědků natočil rvačku na mobil a video pak posloužilo jako důkaz. Násilnost ze strany policistů nakonec přiměla Gonzaleze ke změně stanoviska. Litoval chování policistů a uznal, že situace šla vyřešit jinak.

Po roce soudního sporu se nyní obě strany dohodly na urovnání. „Slečna Headleyová hledala u města pomoc a my jsme selhali v tom, abychom s ní jednali slušně a s respektem, který si zasloužila. Zatímco k této nespravedlnosti nemělo nikdy dojít, zároveň nás to donutilo k přezkoumání toho, jak jednáme s těmi nejzranitelnějšími. Navedlo nás to k nápravě v těchto odděleních napříč celým městem,“ uvedlo město v oficiálním prohlášení.