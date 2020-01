Žena se loučila na facebooku, přátelé zalarmovali záchranku. Vše zbytečně

Vážná sdělení na sociálních sítích pište srozumitelně a jasně. To vzkazují uživatelům sítí členové všech složek integrovaného záchranného systému.

V Jablonci nad Nisou vyjely desítky záchranářů na pomoc ženě, která na sociální síť napsala zprávu, z níž se zdálo, že plánuje sebevraždu. Výjezd byl ale planý. Žena se ve skutečnosti jen nešikovným způsobem snažila internetovým přátelům oznámit, že na Facebooku končí.

"Přátelé, opouštím vás. Musím, jsem zničená, cítím se jak onuce. Bylo mi mezi vámi fajn. Byli jste moji přátelé, mám vás ráda. A já jsem dostala takovou ránu do srdce, že už nemohu dál dýchat. Mám vás všechny moc a moc ráda." Není divu, že po téhle větě, kterou napsala žena středního věku na sociální síť, začali její přátelé alarmovat policii.

Strážníci se pokoušeli na ženu dobouchat, nikdo jim ale neotevřel. Obrátili se proto na policii i hasiče. "My jsme na místě rozhodli o násilném vniknutí do bytu, protože se žena mohla na sebevraždu připravovat, anebo mohla být po smrti," vysvětlila Ivana Baláková, mluvčí Policie Libereckého kraje.

To už se počet zasahujících záchranářů počítal na desítky. "Ta formulace byla opravdu nešťastná a mohlo se jednat o sebepoškození, kde by bylo potřeba poskytnout co nejrychleji první pomoc na místě," zdůvodnil výjezd záchranky Michael Georgiev, mluvčí Zdravotní záchranné služby Libereckého kraje.

Otevřený byt byl ale prázdný. Ženu, o kterou se její přátelé tolik strachovali a kvůli které zalarmovali všechny záchranné složky, nakonec našli normálně v zaměstnání. A byla hodně zaskočená, když zjistila, jaké manévry svým výrokem odstartovala.

Záchranáři proto apelují na všechny, kdo mají nebo budou mít někdy podobný záměr, aby to svým přátelům oznámili mnohem jasněji. "Aby nedocházelo k tomu, že to pro nás bude marný výjezd. Sanitka může být totiž použitelná na jiném zásahu, kde může skutečně zachránit lidský život," dodává Michael Georgiev.