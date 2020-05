Žena se šla v šesti stupních projít. Batole se třáslo zimou a plakalo

"Mladá matka vezla ve sportovním kočárku batole, které bylo přikryté lehkou dámskou bundou a obuté jen v sandálkách. Plačící chlapec se třásl zimou,“ informoval mluvčí městské policie Pavel Šoba.



Strážníci na nic nečekali a okamžitě zaběhli do služebního auta. Dítě následně zabalili do izotermické folie. Jeden ze zasahujících členů městské policie navíc pohotově sundal svou bundu a dítě oblékli také do ní, aby se více zahřálo.



Žena strážníkům odpovídala velmi zmateně a na dotaz, kam jede, uvedla adresu v opačném směru, než kterým jela. Navíc podle hlídky neměla pro dítě žádné jídlo, pití ani nic jiného.



"Přivolaní záchranáři převezli chlapce i s matkou sanitkou do Dětské nemocnice,“ dodal Šoba. Strážníci případ předali policistům a vyrozuměli také sociální pracovníky, kteří se případem budou dále zabývat.