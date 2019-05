Žena se ztratila v divočině, zlomila si nohu! Po 17 dnech přišel zázrak

Amanda Ellerová vyrazila 8. května na výlet do přírodní rezervace na havajském ostrově Maui, nevzala si ale s sebou mobil. Když zjistila, že se ztratila, pokusila se najít cestu zpět k autu, místo toho ale postupovala dál do divočiny. Píše o tom portál CNN.

Amanda, která pracuje jako instruktorka jógy a fyzioterapeutka, se ocitla v oblasti, kde neměla co jíst ani pít. Po dvou dnech prý začala přemýšlet o tom, že v parku nejspíš zemře. Nakonec se ale vzepřela a snažila se najít alespoň něco k jídlu.

"Došlo na volbu mezi životem a smrtí a já jsem si musela vybrat. Vybrala jsem si život. Nezvolila jsem si tu jednoduchou cestu, jak z toho ven. I když to znamenalo, že jsem více trpěla," popsala Ellerová své pocity po záchraně.

Žena nakonec objevila ovoce, které mohla jíst. Vodu pila pouze v případě, že byla čistá a vypadalo to, že jí neudělá ještě hůř. Snažila se jít stále dál, přestože si po cestě zlomila nohu a měla tak spálený obličej, že chytila infekci. Když se snažila usušit své boty, strhla je blesková povodeň.

Po 17 dnech se Amandu vydal hledat její kamarád Javier Cantellops. Nikdo přitom netušil, kam přesně se žena vydala. Javier přivolal na pomoc záchranáře, s nimiž poté nad rezervací přelétal ve vrtulníku, aby ji lépe zahlédli. Spatřili ji v rokli a přistáli nedaleko.

Amanda se celou dobu, kdy bloudila divočinou, snažila dávat pozor, jestli nezaslechne zvuky vrtulníku. Stalo se tak několikrát a instruktorka se snažila mávat, co nejvíce se dalo, ale vrtulník vždy znovu odletěl. Když konečně přiletěl Javier se záchranáři, musela ještě dlouhou dobu počkat, než se k ní prosekají.

Helikoptéra okamžitě přepravila Amandu do nemocnice, kde ji vyšetřili lékaři. Měla zlomenou holeň, všude po těle škrábance a modřiny a infekci v některých ránách. Zhubla také 8 kilo, ale podle lékařů na to, co zažila, vypadá úžasně. "To, čím si prošla, nikdo z nás nepochopí," prohlásila doktorka Zula Bulatovicová.

Podle Amandiny matky, která mluvila s novináři na tiskové konferenci, je jednoduché se v divočině ztratit. "Všechno vypadá stejně. Amanda je ale bojovnice, opravdová válečnice. Nepochybovala jsem, protože pokud to měl někdo zvládnout, byla to právě ona," uzavřela Julia Ellerová.