Žena skoro 20 let létala "načerno"! Prozradila, jak se jí to povedlo

Policisté zadrželi na mezinárodním letišti v americkém Chicagu ženu, které se podařilo od roku 2002 přibližně 30krát nastoupit nepozorovaně na palubu letadla a odletět bez letenky. Dotyčná nyní prozradila, jak se jí to povedlo.

Devětašedesátiletou Marilyn Hartmanovou zadrželi policisté na chicagském letišti před začátkem bezpečnostní kontroly. Známá "černá pasažérka“ tam totiž měla zakázaný vstup. Naposledy ji na tomto letišti zadrželi v říjnu 2019.



Už v té době byla v podmínce kvůli obvinění z roku 2018. Pokusila se totiž několikrát cestovat bez letenky. "I tak se jí mnohokrát podařilo uniknout personálu a dostat se na palubu letadla,“ píše The Sun.



Nyní žena odtajnila, jak se jí tento kousek povedl, a detailně popsala některé ze svých úspěšných pokusů. Poprvé letěla načerno v roce 2002 z Chicaga do Kodaně. Ve stejném roce se jí poté podařilo dostat až do Paříže.



Klíčem úspěchu byl podle Hartmanové opravdu jednoduchý trik. Buď se přidala k někomu a vypadalo to, že cestují společně, nebo jen řekla, že s někým cestuje. "Nikdy jsem nenastoupila sama do letadla a vždy mě nechali projít,“ popsala Marilyn.



Žena tak od roku 2002 do roku 2018 podnikla na 30 cest bez platné letenky. Podívala se například do Kodaně, Paříže, Londýna nebo Las Vegas. Právě výlet do Londýna považuje žena za jeden ze svých nejúspěšnějších. I přesto, že už o ní policisté věděli, se dostala přes bezpečnostní pracovníky.

