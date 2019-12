Žena šla na operaci, během zákroku začala hořet! Způsobil to skalpel

Šestašedesátiletá žena šla na operaci do nemocnice v rumunském hlavním městě Bukurešti dva dny před Vánoci. Lékaři jí měli pomoci s rakovinou slinivky, operace ale dopadla tragicky.

Její tělo potřeli dezinfekcí na bázi alkoholu. Poté ji začali operovat elektrickým skalpelem. Když se dostal do kontaktu s alkoholem, žena okamžitě začala hořet. Přestože ji zdravotnický personál záhy uhasil, pacientka utrpěla vážné popáleniny na 40 % těla. O týden později svým zraněním podlehla, uvedla BBC.

Policie případ vyšetřuje. Zabývá se jím i rumunské ministerstvo zdravotnictví. "Chirurgové by měli vědět, že je zákázáno používat dezinfekční prostředek na bázi alkoholu během zákroků prováděných elektrickým skalpelem," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Horatiu Moldovan.

Šokovaná rodina zesnulé ženy rumunským médiím prozradila, že jim nikdo nesdělil podrobnosti toho, co se stalo, a jak závažná je situace. Řekli jim pouze, že to byla nehoda. "Některé podrobnosti jsme zjistili až z televize. Nikoho neobviňujeme, jen chceme pochopit, co se stalo," prohlásili příbuzní.