Žena to do porodnice nestihla, chlapec se narodil v letadle

Sky je v překladu obloha, Airon je pak zkomolenina jména Aaron, "Air" je přitom anglicky vzduch. Maminka novorozence Chrystal Hicksová jméno vybrala podle toho, že to už do nemocnice nestihla. Chlapec se narodil v letadle.

Žena byla ve 35. týdnu těhotenství. Minulou středu okolo 1. hodiny ráno ji kvůli kontrakcím naložili do letadla, které ji mělo přepravit do hlavního města Aljašky Anchorage.

"Měla jsem kontrakce a ty neustávaly. Byly silnější a silnější, ale mysleli, že to stihneme. Ale očividně jsme se moc daleko nedostali," řekla Chrystal Hicksová místní televizi KTUU.

Po pár minutách letu jí praskla voda a zhruba po dalších 20 minutách už byl na světě malý chlapec. "Bylo to šokující a nejdřív opravdu divné. Nevěděla jsem, co si o tom mám myslet," řekla žena, kterou čekaly starosti s vyplňováním rodného listu.

"Napsala jsem tam Anchorage. Nechtěla jsem tam napsat ´V letadle´ nebo ´Na obloze´," odpověděla Chrystal na otázku, co vyplnila do kolonky místo narození. Možností by eventuelně byly také GPS souřadnice, kde se v danou chvíli letadlo nacházelo.

Protože se narodil předčasně, umístili v nemocnici Skye do inkubátoru. Rodina ale doufá, že by je už příští týden mohli z nemocnice propustit. Sky byl v nemocnici za hvězdu, ono také ne každému se poštěstí narodit se v 5,5 kilometrech nad zemí.

Sky bude mít doma tři sourozence, kterým je 11, 9 a 3 roky. U nich to ale maminka vždy do porodnice stihla.