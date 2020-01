Žena upadla do bezvědomí! Šestiletý syn jí zachránil život

"Žena je naživu a její život není v ohrožení," sdělila televizní stanice TVN 24, která o případu informovala. Malý chlapec obdržel polskou vlajkou od premiéra Mateusza Morawieckiho, který Rafalovi i pogratuloval.

"Je skvělé, že chlapec znal číslo tísňové linky a počínal si velice odhodlaně," uvedl šéf katovické pohotovosti Wojciech Brachaczek, podle kterého si chválu zaslouží také sousedé a dispečerka. "Jinak se hovoří s dospělými a jinak s dětmi," dodal.

Rafal popsal novinářům, že se o život matky nebál. Kam zavolat se dozvěděl ve škole. Není to ani poprvé, co žena v přítomnosti syna omdlela. V minulosti upadla do bezvědomí na ulici – tehdy chlapec zastavil policejní vůz, který zrovna projížděl kolem.