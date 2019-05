Žena v Ostravě spadla, když šla přes koleje. Smrti unikla o vlásek

K tragické srážce v Ostravě-Vítkovicích chybělo jen málo. "Vyjel jsem z oblouku do Vítkovic a tam zase přecházeli přes koleje lidi. Pán to stihl, ale paní na mokrém pražci ujela noha a spadla," popisuje strojvedoucí Hynek Novák.

Strojvedoucí začal troubit a zatáhl za rychlobrzdu, pak už prý doufal, že to vyjde. Žena se naštěstí stačila odkutálet do bezpečné vzdálenosti, vlak o hmotnosti 180 tun i přes duchapřítomnost strojvedoucího zastavil až 100 metrů za ní.

"400 metrů jsme brzdili, a to jsem tam jel 70-80 kilometrů v hodině maximálně,“ vypráví. Podobné situace se na našich kolejích stávají čím dál častěji, a to nejen podle strojvedoucích, ale také podle Drážní inspekce. "Letošní duben s 24 usmrcenými lidmi byl dokonce nejtragičtější od prosince roku 2015," sdělil Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce.

A tento květen už zemřelo osm lidí. "Pokaždé je to nepříjemný zářez do srdce," vypráví strojvedoucí. "Je to dnes a denně a lidem nevysvětlíte, že to není auto, které zastaví na 50 metrech." Chodci si mnohdy vlaku nevšimnou, ani ho neslyší. Mívají totiž často v uších sluchátka.