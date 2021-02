Žena v USA zemřela po transplantaci plic infikovaných koronavirem

Nejmenovaná příjemkyně orgánu měla chronické obstrukční plicní onemocnění, zatímco jejím dárcem byla jiná žena, která podlehla vážnému poranění mozku po autonehodě, uvádí zpráva v Americkém transplantačním časopise.

Operace proběhla v polovině roku 2020 ve Fakultní nemocnici v Ann Arbor v Michiganu. Tři dny po operaci se u příjemkyně plic náhle objevila vysoká horečka, nízký krevní tlak a těžké dýchání.

Pacientka pak dostala septický šok, což přimělo zdravotníky, aby ji otestovali na covid-19. Výsledky byly pozitivní a vzorky tekutin odebrané z plic ženy odhalily i přítomnost viru.

Chirurg, který transplantaci provedl a byl v kontaktu s darovaným orgánem, také vykazoval příznaky koronaviru a byl pozitivně testován. Ale zatímco se lékaři podařilo zotavit, jeho pacientka takové štěstí neměla. Žena bojovala s nemocí 61 dní, ale její stav se stále zhoršoval. Zemřela na podzim, uvedly noviny.

According to a report published in the American Journal of Transplantation, the woman, who was not named, is the first proven case of coronavirus transmission from an organ transplant in the US, prompting calls for more thorough testing of donors.



