Žena vyhrála 26 milionů dolarů. Los ale omylem vyprala a o výhru přišla

Výhra v hodnotě 26 milionů dolarů čeká od loňského listopadu na svoji majitelku v obchodě AM-PM v slunném Los Angeles. Té se ale nešťastnou náhodou podařilo výherní los vyprat. Papírek, který ženě měl přinést bohatství, se tak stal nečitelným a výhru nelze uznat.



Smolařka měla čas vyzvednout si výhru do minulého čtvrtka. Poté, co zjistila, co se jí stalo, vrátila se do obchodu, kde se snažila vysvětlit celou situaci. Manažer obchodu sice potvrdil, že výherkyní byla právě ona, avšak výhru ji bez platného losu nemohli předat.



Nevyzvednutá suma se nejspíše přerozdělí mezí veřejné školy v Kalifornii, uvedla pro New York Post Státní loterie. Výherkyně si při koupi dalšího losu už dá jistě větší pozor.

