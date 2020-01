Češka vyhrála přes milion. Nenechá si z něj ani korunu

Šťastná Česka mohla být o milion bohatší, rozhodla se ale jinak. Postačí jí radost z výhry, peníze do poslední koruny věnuje jiným.

Výherkyně, na kterou se usmálo štěstí, si miliónový tiket vsadila v obyčejné trafice, kde si chtěla koupit něco ke čtení na víkend. Nevsází pravidelně, ale pro Sportku má slabost už dlouhé roky, poprvé si vsadila již před dvaceti lety. Věrnost se jí vyplatila, tentokrát se jí totiž podařilo vyhrát 1 036 265 Kč.

Osudové nedělní slosování, které jí přineslo nečekané bohatství, přitom v televizi promeškala. "Víkend jsme si s manželem užili, a tak jsem na Sportku ani moc nemyslela. A protože jsme zrovna večeřeli, neměla jsem ani čas sledovat slosování," prozradila žena.

Tiket si proto nechala zkontrolovat až následující den, kdy opět zamířila do trafiky. Svému štěstí ale zpočátku vůbec nemohla uvěřit. "Dokonce jsem paní prodavačku nutila, aby tiket projela terminálem ještě jednou," směje se šťastná výherkyně.

Někdy si tiket kupuje napůl s manželem, on byl tedy také tím prvním, komu o svém štěstí telefonovala. "Nejdřív si myslel, že si z něj dělám legraci, když se ale s pomocí mobilní aplikace přesvědčil na vlastní oči, byl snad v ještě větším šoku než já," vzpomíná na okamžité reakce. Do Sazky se navíc pro výhru vydala ještě před koncem roku, takže se může těšit na celou částku. Kdyby přišla až letos, z výhry by jí stát ukrojil patnáctiprocentní daň, což v jejím případě dělá 155 tisíc korun.

Zdá se ale, že radost jí přinesl už samotný fakt, že vyhrála. Peníze se totiž rozhodla rozdat. "Naše dvě děti se před nedávnem osamostatnily, a tak se jim nějaká ta koruna bude určitě hodit. O výhře ve Sportce zatím nevědí, a tak se s manželem těšíme, jaká bude jejich reakce,” svěřila se novopečená milionářka. Z výhry se tak bude brzy radovat ještě jednou, až o svém rozhodnutí dětem poví.