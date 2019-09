Žena marně čekala na balík. Pošta se ani nepokusila ho doručit. Třikrát!

"Vážená zákaznice, dovolujeme si Vás informovat o zásilce, u které nebyl výjimečně vykonán pokus o doručení z důvodu: Překážka na straně pošty." Ne jednou, ne dvakrát, ale hned třikrát dostala letos podobné oznámení od České pošty paní Jana z Prahy. A to je teprve září.



"První dvě zásilky měly přijít v lednu. Pak jsem si radši nenechávala ani nic posílat. Další zásilka měla přijít v pátek 6. září, takové datum bylo vytištěné na oznámení, které jsem dostala následující úterý," popsala zklamaná žena.



S oznámením zašla na poštu a požádala jednoho z pracovníků pobočky o vysvětlení, proč se pošta její balík nepokusila doručit. "Pán mi narovinu řekl, že zásilky z Číny, pokud se nevejdou do schránky, nedoručují, že na to nemají kapacity," doplnila paní Jana.



Na její adrese se podle paní Jany již dlouhodobě objevují problémy s doručováním balíků, které si k ní málokdy najdou cestu. Naopak pěší doručovatelka je prý velmi snaživá a své pracovní povinnosti si zodpovědně plní.

Anketa Jste spokojení s doručováním zásilek Českou poštou? Ano, doručování je pravidelné a včasné 0 0 hlasů Tak půl na půl. Zásilka někdy přijde, jindy zase ne 0 0 hlasů Ne, pošťák se našemu domu vyhýbá jak čert kříži! 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.



Redakce Tn.cz oslovila Českou poštu, co že se to skrývá za tak častým nedoručením zásilek. "Situace, kdy adresátovi nebyla doručena zásilka tak, jak měla, tedy přímo na uvedenou adresu, nás mrzí a paní bychom se chtěli omluvit. Není to ze strany České pošty záměr, či úmysl. Překážka na straně České pošty byla způsobena aktuálním nedostatkem doručovatelů," vysvětlil mluvčí pošty Matyáš Vitík.



Pokud by se podle Vitíka ukázalo, že některý z doručovatelů úmyslně obešel své povinnosti a zásilku se nepokusil ani doručit, není pro něj u České pošty místo. "Pokud je zásilka uložena na poště například z důvodu, že adresát nebyl k zastižení, je možné zažádat o opakované doručení, aby si klient nemusel pro zásilku osobně na pobočku," doplnil Vitík.



Máte špatné zkušenosti s doručováním zásilek Českou poštou? Ozvěte se nám na zpravy@nova.cz



Podívejte se na reportáž TV Nova o rušení míst na České poště: