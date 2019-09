Žena záhadně zmizela před 27 lety. Případ vyřešil 13letý chlapec

Téměř 30 let si policisté s případem nevěděli rady, Janet Farrisová zmizela bez jediné stopy. Naposledy byla spatřena po cestě na svatbu, na kterou však nikdy nedojela. Případ se podařilo vyřešit velkou náhodou. Max Werenka se potápěl v jezeře Griffin Lake, když uviděl vrak automobilu.

Svěřil se rodičům, kteří kontaktovali policii. Policisté se snažili vůz najít na loďce, ale situaci komplikovala špatná viditelnost. Mladík tak skočil do vody s voděodolnou kamerou a vrak natočil, aby dokázal, že má pravdu.

Policie poté zařídila vyzvednutí vozu z pětimetrové hloubky. Našli v něm i tělo pohřešované Janet Farrisové. Její rodina se tak konečně dočkala odpovědi na otázku, co se stalo. Vůz nebyl poničený od nárazu, takže policie předpokládá, že se žena snažila třeba vyhnout zvířeti a vjela nešťastnou náhodou do jezera.

"Nejhorší na tom bylo to, že jsme prostě nevěděli, co se stalo," řekl Janetin 62letý syn George Farris pro CBC News. "Tak nějak jsme si mysleli, že třeba usnula za volantem. V této smutné situaci je to asi nejlepší, ze všech možností," doplnil.