Žena zažila při prohlížení fotek z dovolené šok. Objevila obří celebritu!

Mae se při výletu do New Yorku nechala vyfotit na přechodu pro chodce krátce poté, co navštívila výstavu o legendárních Broucích alias Beatles. Otočená k objektivu si ale nejdřív jaksi nestihla všimnout, že se do záběru připletl ještě cizí člověk a záběr jí "zkazil."

Jak píše britský Mirror, až doma Mae zjistila, že proti ní po přechodu kráčel jeden z členů Beatles, legendární Paul McCartney. To bolí o to víc, že žena je prý jeho obrovskou fanynkou.

Na sociální síti TikTok minulý týden zveřejnila krátké video, které už nasbíralo přes 50 tisíc zhlédnutí. "Po výstavě o Beatles jsem si chtěla udělat roztomilou fotku, ale byla jsem otočená k mámě, takže jsem Paula zahlédla až ve chvíli, kdy jsem se otočila. Navázali jsme oční kontakt a pár vteřin tam stáli. A určitě poznal, že se snažím přijít na to, čím je mi tak povědomý," svěřila se Archieová.

Pak na ni prý McCartney mrknul a odkráčel. Beatles přitom po přechodu kráčí i na obalu slavného alba Abbey Road. Proto prý Mae dospěla k závěru, že se "sir Paul zhmotňuje na přechodech pro chodce."

