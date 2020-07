Žena zkolabovala za volantem. Život jí zachránil desetiletý syn Matěj

"Přijela sanitka a tam byl úplně nejlepší pan doktor. A byl na mě moc hodný a pomohl mamince a pak jsme byli v nemocnici ve Vyškově a tam byla taky moc hodná paní doktorka a já jsem se o maminku moc bál. Ale oni byli všichni moc hodní a já jednou budu taky takový záchranář jak ten pan doktor. Měl jsem na vysvědčení samé jedničky," píše v dopise Matěj.

Podle jihomoravských záchranářů se maminka už cítí lépe. Žena má za sebou vážné onemocnění. „Matěj je moje nejmladší dítě ze čtyř, a když jsem onemocněla rakovinou, bylo mu teprve 5 let a už tehdy mi moc pomáhal. Pořád mi popisuje, co přesně pan doktor ze záchranky dělal a jak to bylo dokonalé a taky že tam byla paní záchranářka a pán, co řídil, a všichni že byli super. Tak prosím vyřiďte velké díky i jim,“ dodala maminka.

Poté, co byl dopis vyřízen posádce, se vyfotila a lékař Matějovi také poslal vzkaz. „O maminku ses postaral skvěle, jako správný hrdina. Jsi pro ni velkou oporou a může být na tebe právem pyšná! A myslím si, že pokud budeš opravdu chtít, mohl by z tebe jednou být skvělý záchranář, moc ti fandím a držím palce.“