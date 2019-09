Žena zmizela i se svými sedmi dětmi. Nevrátily se z Řecka, tvrdí otec

Policie pátrá po 40leté ženě, která zmizela i se svými sedmi dětmi. Podle otce utekla do ciziny před dluhy. O stejné ženě televize Nova vysílala reportáž už před 13 lety. Tehdy si vymyslela, že se jí v motolské porodnici ztratilo dítě.

Jana Trejbalová zmizela i se sedmi dětmi. Ty jsou sice svěřené do její péče, otec šesti z nich se s nimi ale má každých 14 dní vidět. Děti tento týden nenastoupily do školy a šest týdnů o nich neví ani jejich otec. "Neznám adresu. Nevím v jakém stavu jsou děti. Nevím z čeho se tam živí. Nevím, kde bydlí. Nevím vůbec nic," svěřil se televizi Nova otec dětí.

Žena pocházející z Chomutova má dětí celkem devět, dvě jsou už dospělé. Policie pátrá i po jejím sedmnáctiletém synovi, který byl v dětském domově. Policisté požádali o pomoc při pátrání už i své zahraniční kolegy.

"Podle našich dosavadních zjištění by žena ani děti neměly být v ohrožení života a měly by se nacházet v zahraničí," uvedla mluvčí ústeckých policistů Alena Bartošová. Podle nich měla odjet 15. července s dětmi do Řecka na dovolenou. Žena prý tvrdí, že je v pořádku.

"Tvrdila, že tam má práci, dětem že zajistí školu a na základě toho v tom Řecku zůstává. Všude si půjčovala peníze, dceru tady zadlužila, nájem neplatila, takže nemá ani důvod se sem vracet," dodal otec dětí.

Jméno Jana Trejbalová nemá policie na stole poprvé. Před třinácti lety totiž obvinila motolskou nemocnici z toho, že se jí v porodnici ztratilo narozené dítě. Celou historku si vymyslela, to ale přiznala až poté, co byla na žádost policie vyšetřena gynekologem. Ten potvrdil, že v uvedenou dobu nebyla v žádném případě těhotná.

Policii i lékaře tahala sedm měsíců za nos. Napálit se nechal i její přítel Pavel, kterému tvrdila, že je těhotná jen proto, aby od ní neodešel. Psychologové se tehdy shodli, že obdobný případ nepamatují.