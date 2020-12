Ženě na jihu Čech se zalíbil pes před obchodem. Odvezla ho v kočárku

Majitelka nechala svého mazlíčka uvázaného před jedním z českobudějovických obchodů. Vedle něj zaparkovala dětský kočárek a odběhla si nakoupit. Když se vrátila, nenašla ani kočárek, ani štěně.

"O krádeži informovala policisty, kteří se dali do práce. Různá svědectví lidí, kteří zahlédli ženu tlačící kočárek, ve kterém místo dítěte seděl černo-bílý pejsek, a oranžový nákupní košík, a také záznamy z kamer z obchodu, policistům velmi pomohly. Zásadní však bylo, že záznam o dva dny později zhlédl policista, který si vzpomněl, že žena je mu povědomá," popsala policejní mluvčí Lenka Krausová.

Muž zákona se totiž s podezřelou v minulosti už setkal v souvislosti s jinou trestnou činností a vybavil si i její jméno. Hlídka tak vyrazila na jistotu. Z ženina bytu se podle vyjádření policistů ozýval psí štěkot a když žena otevřela dveře, ztracené štěně vyběhlo ven.

"V bytě se nacházel nejen kočárek, ale i odcizený košík z obchodu. Příběh má tak šťastný konec, štěně se vrátilo domů ke svým majitelům, dítě má zpět svůj kočárek a košík putoval do obchodu," uzavřela Krausová.

Žena mužům zákona přiznala, že si psíka jednoduše chtěla nechat a starat se o něj. Že by mohl někomu chybět, na to prý vůbec nemyslela. "Zloději dnes opravdu odcizí i věci, které by vás nenapadly. Mysleme na to a hlídejme si nejen své věci, ale i své domácí mazlíčky," apelují policisté.