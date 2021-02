Blíží se "Bestie z Východu". Evropu sevřou kruté mrazy a husté sněžení

"Bestie z Východu" je označení pro mrazivé počasí, které přináší arktický vzduch. Užíváno bývá především ve Velké Británii, ale tentokrát zasáhne větší část Evropy. Podle portálu Severe Weather aktuální modely naznačují, že evropský kontinent zasáhne poměrně výrazná studená fronta, která se tento týden rozšíří do Skandinávie a začátkem příštího týdne také do západní a střední Evropy.

Ta by mohla přinést arktický vzduch, přičemž ranní teploty by mohly v mnoha oblastech západní a střední Evropy klesnou na -15 až -20 ° C. Sněhová bouře přinese ve středu večer velmi silné sněžení na severovýchodě Německa, poté by měla pokračovat poměrně rychle na východ přes severní Polsko a Bělorusko. Silné sněžení, které přinese až metr nového sněhu, by mělo zasáhnout také Skotsko.

V Česku můžeme o víkendu čekat velké teplotní rozdíly. Zatímco na severu území bude sněžit a teploty se pohybovat kolem nuly, tak na jihu území bude až 7 °C. "Během příštího týdne se bude zřejmě toto frontální rozhraní posouvat k jihu a tím pádem studený vzduch pronikne i na zbytek území a v ranních minimech budou teploty klesat až k -10 °C. V odpoledních maximech se budou pohybovat mezi -4 až 1 °C," uvedla pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Může se ale stát, že arktický vzduch zůstane více na severu a do střední Evropy se bude dostávat vlhký vzduch od západu, který přinese v odpoledních maximech i v příštím týdnu teploty až 7 °C. Zatím tedy podle meteorologů není stoprocentně jasné, zda nás čeká zimní týden se vším všudy, nebo bude pokračovat obleva.

