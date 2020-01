Ženě ukradli mobilní telefon. Zloděj si pak na její účet užíval v Paříži

Podle informací policie žena o svůj mobil přišla už v srpnu loňského roku. Dle toho, co okradená paní zpětně řekla policistům, jí někdo telefon ukradl přímo z kapsy. Jeho ztrátu ale nijak neřešila ani nenahlašovala. Snažila se ho na místě najít pomocí aplikace "najdi telefon", kdy je možné přes operátora lokalizovat místo, kde se zařízení nachází.

Místo, kde měl mobil být, sice našla, ale přístroj neobjevila. Hledala i v trávě v domnění, že tam telefon někdo pohodil. Pak už se žena jen divila, když jí z kraje ledna dorazila vyúčtování. Ukázalo se navíc, že bankovní účet nepatřil přímo ženě, ale jejímu příteli, který do jejího telefonu nahrál svou platební kartu.

"Mobilní telefon nebyl řádně zabezpečený. Většinou tam míváte hesla nebo otisk, ale paní neměla zabezpečení žádné. Poté, co ho pozbyla na taneční zábavě, ztrátu nijak nenahlásila, neřešila a hlavně telefon nezablokovala. Měla v mobilu nejrůznější služby, včetně "placení telefonem". Zloděj využil nezabezpečení dat a v Paříži platil právě přes telefon," řekla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

V případě, že někdo ztratí telefon s možností placení přes bankovní účet, je potřeba ho co nejdříve zablokovat. Nejlépe zkontaktovat přímo banku, stejně jako v případě, když dojde ke ztrátě platební karty, a v žádném případě s tím neotálet. Nahlášení je možné provést osobně na pobočce, nebo prostřednictvím aplikace či sociálních sítí.

"Bezpečnost klientů je naší prioritou. Naše mobilní aplikace při takovýchto platbách vyžaduje tzv. silné ověření. To znamená, že buď máte možnost ověření pomocí dotyku prstu, rozpoznání obličeje, anebo potvrzení pinem. Vzhledem k tomu, že karta byla zřejmě na jméno přítele, první dvě možnosti odpadají a zbývá pouze "via pin". To znamená jednu jedinou věc, že pachatel musel pin k potvrzení platby znát," řekla mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.

Žádným jiným způsobem nelze přes smart banku žádnou mobilní platbu uskutečnit. Povinnost silného ověření je dle slov Filipové navázaná na směrnici PSD2, která platí od podzimu loňského roku. Ta předpokládá, že banky přejdou na "silné ověření" za pomoci otisků prstů nebo rozpoznávání obličeje. Konkrétně MMB po klientech prý vyžadovala při platbách přes smart banku pin od začátku.

Dle mluvčí banky je tak možné, že pachatel pocházel z bezprostředního okolí poškozené, tedy byl to buď někdo z rodiny, anebo z blízkého okolí. Před zavedením směrnice byla praxe taková, že pokud někdo platil skrze internetové bankovnictví, musel zadat pin, který mu byl zaslán pomocí smsky. Stačilo tak, aby někdo pin "odkoukal".

"Platby mobilním telefonem jsou bezpečnější než platby jakoukoli kreditní kartou. Informace o kartách nejsou totiž ukládány do telefonu ani na serverech společností, které provozují operační systém mobilu (Apple, Google). Místo toho se používá bezpečný "platební token", neboli vygenerované číslo účtu, které je spojeno s konkrétním zařízením. Toto číslo lze použít pouze pro tento jeden konkrétní mobil, pro všechny další je bezcenný. Kdyby tento token čistě teoreticky někdo získal, s jiným mobilem mu nebude fungovat," informuje Filipová.

Výjimkou, kdy není potřeba zadávat žádný kód, jsou platby do 500 korun. I pro ty ale nově platí limit. Platby se sčítají a v okamžiku, kdy celkově dosáhnou výše 2 500 korun, je znovu požadován pin. Teprve po jeho zadání je možné mobilním telefonem dál platit.