Ženě za falšování neschopenky hrozí vězení. Přepsání se moc nepovedlo

Žena si chtěla podle policie nemocenskou prodloužit z 28 na 67 dní a marodila by tak o 39 dní déle. "Nemělo to šanci projít, já jsem dostal informace ze sociálky. Je to první můj případ, určitě se to nestává často. Je nepříjemné, že musím opustit praxi a x hodin svědčit u soudu," uvedl praktický lékar Karel Odzgan.

"U 43leté ženy z Liberce jsme zahájili trestní stíhání pro pokus podvodu a pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny," informovala policejní mluvčí Ivana Baláková. Žena se podle informací TV Nova k činu přiznala.

Přepsanou neschopenku měla poslat do práce po své matce. "A já ji dala tomu mistrovi. Moje dcera nic nepřepisovala, všechno dávala normálně čistě," hájí svou dceru starší žena.

Respondenti se nešikovností Liberečanky baví jen do chvíle, než se dozvědí, že tento čin soudy trestají až tříletým vězením.

Jen loni padělalo veřejné listiny v Česku 783 lidí. Se zavedením elektronických neschopenek od letošního roku by mělo podvodů teoreticky ubýt. "V souvislosti s eNeschopenkou tyto zkušenosti ovšem zatím nemáme," sdělila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.

Mnoho lékařů má k eNeschopenkám nedůvěru, a proto pokračují ve vypisování papírových. Řada jich ale na elektronický způsob přešla v době koronavirové pandemie.