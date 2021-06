Ženevu ovládl prezidentský summit, do ulic vyrazily stovky zvědavců

Moment, kterému ve středu přihlížel celý svět. S poněkud rozpačitými úsměvy na tvářích zamířili prezidenti ke společnému jednacímu stolu. "Děkuji, jak už jsem říkal venku, myslím, že je vždy lepší sejít se tváří v tvář," řekl ze začátku jednání americký prezident Joe Biden.



Aby se prezidenti mohli tváří v tvář sejít, musela být Ženeva dokonale zabezpečená. Omezený letecký provoz, uzavřené ulice v centru a několik tisíc ozbrojenců. "Dva nejdůležitější muži světa nejsou ve městě každý den, takže jestli nám to zkomplikuje jeden den života, je to v pohodě," uvedl fotograf ze Ženevy.

Dění po schůzce Bidena a Putina sledovala na místě reportérka TV Nova:



Prezidenti si s sebou přivezli i své limuzíny, které patří mezi nejbezpečnější auta světa. Na jejich příjezd čekaly v ulicích města stovky lidí.



A čekání se vyplatilo, koho neodradilo třicetistupňové horko, tak mohl prezidenta Spojených států alespoň okem zahlédnout. Biden přijel krátce po prezidentu Putinovi, který na místo schůzky zamířil rovnou z letiště.

To, že do vily dorazí šéf Kremlu jako první, mělo být předem domluvené. Putin je totiž známý tím, že chodí pozdě a hrozilo by, že by na něj Biden musel čekat.



Podobně velkolepou prezidentskou slávu zažilo město naposledy v roce 1985, kdy se tu sešli prezidenti Ronald Reagan a Michail Gorbačov.