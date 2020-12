Ženu čekal na Štědrý den šok, zloděj očesal hrob jejího tatínka a prarodičů!

Zkažené Vánoce měla 60letá žena, která přijela na Štědrý den na hřbitov do Radvance u Nového Boru. Společný hrob tatínka a prarodičů totiž navštívil zloděj, který si odnesl náhrobní desku a kámen. Pachateli v případě odsouzení hrozí až osm let ve vězení.

Žena se vydala na hřbitov ve čtvrtek odpoledne. Společný hrob tatínka a prarodičů nechala zřídit teprve na jaře. Tentokrát ale místo žulového kamene a náhrobní desky spatřila pouze holý hrob, na kterém stála plastová krabice se třemi urnami, zbytek si odnesli zloději.

"Žena byla z pohledu na hrobové místo zdrcená. Ulevilo se jí až ve chvíli, kdy zjistila, že alespoň urny zůstaly netknuté. Vedle hrobu pak našla pohozenou desku s vyrytými jmény jejích nejbližších, která zlodějům k ničemu nebyla. Odcizená náhrobní deska i kámen jsou vyhotovené z leštěné žuly červenohnědé barvy a ze stejného materiálu byla i váza a nádobka na svíčku," popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Škoda na hrobu se vyšplhala na 40 tisíc korun, pro majitelku hrobu se ale jedná především o psychickou újmu. Ke krádeži došlo v době mezi 30. listopadem a 24. prosincem, což bylo v době nouzového stavu, pachateli tak v případě dopadení a odsouzení hrozí až osm let ve vězení.

"Pokud jste zpozorovali v inkriminovaném čase na hřbitově v Radvanci cokoliv podezřelého, co by mohlo s případem souviset, kontaktujte nás na naší bezplatné lince 158. Odnést tento těžký náklad ze hřbitova nebylo jistě pro zloděje snadné, proto by si jich mohl někdo všimnout," doplnila Baláková.