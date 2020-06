Ženu, kterou vzala voda, se zatím nepodařilo najít. Lidé popsali zkázu

Hromady zničeného nábytku, všude nánosy bláta, záplavovou vlnou promočené domy – tak to teď vypadá v obcích v Olomouckém kraji, přes které se přehnala povodňová vlna. Potoky a říčky se už sice vrátily do svých koryt, škody jsou ale obrovské. Policie stále pokračuje v pátrání po 74leté ženě.

"Od rána desítky policistů opět pátrají po seniorce, pod níž se v noci na pondělí utrhl břeh rozvodněného potoka v Oskavě na Šumpersku," uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová. Na snímky z pátrání se můžete podívat v galerii na konci článku.



"Celou noc jsme nespali, pořád vyklízíme, už máme druhý kontejner odpadu," zní od obyvatel zasažených vesnic. "Propadla se nám podlaha, asi se podemlelo podloží, takže se bude muset vybouchat celý obývák a bude se to muset celé vybetonovat," dokládají další slova zkázu způsobenou povodní.



Mnozí lidé jsou bez elektřiny i bez pitné vody. Ti, kteří mají vlastní studny, jsou na tom snad nejhůř. Pro vodu se chodí k cisternám. Voda ze studní se prý hodí jen na splachování.



Některým lidem přijeli na pomoc příbuzní, a už tak mohli začít s vysoušením. Štáb televize Nova zastihl majitele malého obchůdku v Šumvaldu Jaroslava Krestýna. Kvůli škodám jen tak neotevře. "To bude nejdřív za 14 dní, ale možná později, protože se to musí vysušit, musí se to vymalovat," popsal.

Škody jsou v řádu stovek milionů, řekl starosta Šumvaldu. Podívejte se na rozhovor pro televizi Nova:



Pomáhat s úklidem tun naplaveného bláta přijeli do Břevence i policisté. Do postižených vesnic se z celého okolí sjíždějí stále další a další traktory, nakladače i bagry. Jejich pomoc tu potřebuje takřka každý.