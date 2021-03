Ženu napadl žralok, plavkám se nic nestalo. Její recenze je hit internetu

Na ženu z americké Severní Karolíny během plavání zaútočil žralok. Ošklivě jí poranil záda, jejím jednodílným plavkám se přitom vůbec nic nestalo. Napsala proto pochvalnou recenzi, ze které se lidé mohou potrhat smíchem.

"Zamilovala jsem si tyhle plavky už ve chvíli, kdy jsem si je poprvé zkusila, jsou nesmírně pohodlné a velmi slušivé. Nedávný zážitek ale posunul moje zalíbení na novou úroveň," začala spokojená plavkyně. Na její příhodu upozornil britský portál Mirror.

"Plavala jsem na pobřeží Severní Karolíny, když v tom se na mě zezadu vrhla nečekaná návštěva - žralok. Přestože mi po něm zůstala na kůži velká rána a krvavé otisky zubů, plavky vyvázly bez jediného škrábnutí. Dávám 10 z 10 a doporučuji," doplnila.

Recenzi sice zveřejnila už před dvěma lety, uživatelé sociálních sítí ji ale postřehli až teď. Na twitteru ji sdílela Amy Leighová. Její příspěvek má přes 93 tisíc lajků a téměř 10 tisíc lidí ho sdílelo.

This is absolutely what Im looking for in a bathing suit review pic.twitter.com/iwwPzkt8WY