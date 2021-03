Ženu vzbudil záhadný puch spáleniny. Čekalo na ni nepříjemné překvapení!

Ženu ráno probudil smrad spáleniny. Vyděšeně začala pátrat po jeho zdroji. "Vyskočím rozespalá z postele a prohlédám celý dům, jestli někde něco nehoří. Vyjdu z domu, jestli sousedi nikde nic nepálí, ale nikde nic nevidím," popsala.



Dokonce chodila po pokoji a očichávala jeho vybavení, ale původ zápachu se jí stále nedařilo odhalit. Když se ale podívala za akvárium, vše jí začalo dávat smysl. "Základní škola a fyzika, princip lupy. Sluneční svit + okno + kulaté akvárium + papír za akvárkem položený na stole," vysvětlila.

Zdroje pachu spáleniny byl papír za akváriem:



A hovoří také o velkém štěstí. Hrozilo podle ní, že by mohly od zapáleného papíru chytnout další věci. "Že se to takhle nechtěně stane doma, by nás nikdy nenapadlo. Tak se, lidi, poučte z našich chyb," poradila.



Od skla, které zafungovalo jako lupa, už dříve požáry vznikly. Například v roce 2010 začala hořet půda domu v Libereckém kraji. "Podle vyšetřovatele hasičů může za požár pravděpodobně slunce ve spojení se skleněnými předměty. Pravděpodobně vlivem slunečního záření začalo sklo fungovat jako lupa, která zapálila hořlavé předměty na půdě. Podle odhadu majitelky vznikla při požáru škoda ve výši 20 tisíc korun," popsala mluvčí hasičů Iva Michalíčková. Informaci přinesl portál požáry.cz.



O dalším požáru informoval v roce 2016 Zlínský deník. Celkem sedm jednotek hasičů tehdy vyjelo k požáru lesa mezi Křekovem a Vlachovou Lhotou na Zlínsku. Příčinou požáru také bylo rozbité sklo, které zafungovalo jako lupa.