Ženy měly obrat seniorku o milion korun! Tvrdily, že jsou její známé

Kriminalisty hodně překvapil fakt, že si podvodnice seniorku s tučným kontem dopředu nevytipovaly. Měly štěstí a narazily na ní náhodou.

Jedna z nich ji při nákupu ve městě potkala v obchodě a dělala, že ji zná. Že si ji pamatuje z dětství. Seniory v podobném případě, zvlášť když žijí osamoceně, podle psychologů potěší, když o ně má někdo zájem.

Žena měla u sebe navíc malé dítě. I to mohlo na seniorku zapůsobit. Začaly návštěvy, vzájemné kamarádství a současně s tím i prosby o půjčky. Peněz měla starší žena na kontě dost. To už se do toho zapojily podvodnice společně. Peníze prý potřebovaly na děti, na chod vlastních domácností, opravy aut a tak dále.

Seniorka jim uvěřila to, že jí budou peníze postupně splácet. Jedna z obviněných žen se dokonce po telefonu vydávala za ředitelku banky a seniorku přesvědčovala k vydání dalších finančních prostředků údajně potřebných k vyřízení úvěrů obou podvodnic.

"Obviněné ženy měly společně ve více než osmdesáti případech od pětasedmdesátileté ženy pod různými záminkami vylákat více než 1 300 000 korun," uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. V případě prokázání viny hrozí dvojici žen kvůli vysoké škodě až 8 let vězení.