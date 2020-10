Ženy mívají nižší příjmy než muži! Na vyrovnání si v Česku ještě počkáme

Pokud se nezavedou příslušná opatření, rozdíly v příjmech mužů a žen potrvají v Evropské unii až do příštího století, tedy nejméně dalších 80 let. Vyplývá to z informací Evropské odborové konfederace (ETUC).

Podle studie, která se opírá o data statistického úřadu Eurostat, se rozdíly v odměňování mužů a žen za posledních osm let v Evropské unii zmenšily o jedno procento. "Pokud bude pokračovat současná situace, tak ženy budou muset čekat dalších 84 let, než dosáhnou stejných příjmů jako muži,“ uvádí odborníci.



V České republice by si podle průzkumu mohly ženy za současných okolností počkat na stejnou mzdu až do roku 2021. Z dat vyplývá, že ženy v Česku vydělávají o 20,1 % méně než muži. O něco lépe je na tom Slovensko, kde by se ženy stejné výplaty mohly dočkat ještě v tomto století, tedy v roce 2097.



Naproti tomu Maďarsko by mohlo dosáhnout příjmové rovnosti už v roce 2031. Například ve Francii se rozdíly zmenšují tak pomalu, že by vyrovnání příjmů mužů a žen trvalo více než tisíc let.



Nejlépe je na tom podle zveřejněné statistiky Rumunsko, Lucembursko a Bulharsko, kde by mohlo dojít k příjmové rovnosti do pár let, v Rumunsku dokonce do roku 2022. V dalších devíti unijních státech, kam spadá také Itálie nebo Dánsko, by se rozdíly mohly vyrovnat ve druhé polovině tohoto století.



U devíti států však nelze určit, kdy ženy a muži dosáhnou vyrovnaného příjmu, jelikož rozdíly se stále prohlubují. Jedná se o Bulharsko, Irsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Polsko, Portugalsko a Slovinsko.

Podívejte se na přehled podle jednotlivých zemích EU: