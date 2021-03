Ženy mají po vakcíně silnější vedlejší účinky. Důvod je prostý, tvrdí vědci

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nákaz mají ženy sklony k silnějším nežádoucím účinkům očkování než muži. Odborníci zdůrazňují, že je to poměrně obvyklé a není to jen u vakcíny proti covidu-19. Důvodem je vyšší hladina estrogenu v těle, který přispívá k silnější imunitní odpovědi.

Vedlejší účinky spojené s vakcínami nejsou ničím neobvyklým, pozoruhodná je však tendence žen mít silnější reakci. Jeden z mnoha takových případů popsal zpravodajský web zaměřující se na medicínská témata Healthline.com.

Shelly a Scott Blomgrenovi pracují oba v první linii, byli tak mezi prvními lidmi ve Spojených státech, kteří dostali vakcínu proti covidu-19. Jejich reakce na druhou dávku vakcíny Moderna byly velmi odlišné.

"Scott byl v pořádku. Já? Umírala jsem. Nejsem žádná citlivka, vydržím bolest. Ale tohle bylo hrozné," svěřila se Shelly. Téměř dva dny ji sužovaly "největší bolesti těla, jaké kdy zažila", spolu se zimnicí, horečkou a vyčerpáním, zatímco její manžel pokračoval v práci a běžném životě.

O dva dny později byli oba úplně v pořádku. Tento příběh není ojedinělý. Centrum pro kontrolu a prevenci nákaz (CDC) zjistilo, že zprávy o vedlejších účincích přicházejí častěji od žen. Jedná se o 79 % všech hlášení, i když na ženy připadá "pouze" 61 % podaných vakcín.

Odborníci nicméně poukazují na to, že už mnoho let jsou pozorovány silnější vedlejší účinky očkování u žen a nejedná se tak o neobvyklý jev. Mají podezření, že u žen, zejména těch před menopauzou, hladina estrogenu pomáhá aktivovat imunitní odpověď na nemoci, a tím pádem i na vakcíny.

Muži mají naopak více testosteronu, což je hormon, který může imunitní odpověď tlumit nebo zpomalit. Ženský organismus tak, zjednodušeně řečeno, reaguje na cizí látky v těle rychleji a silněji. Podle ředitele biomedicínského výzkumného ústavu v Texasu Larryho Schlesingera byla v minulosti vypozorována silnější reakce žen na vakcíny proti žluté zimnici, DPT (trojvakcína proti záškrtu, černému kašli a tetanu), chřipce a dalším nemocem.

Neznamená to ale, že by se ženy měly očkování bát, či se mu dokonce vyhýbat. "Covid-19 je hrozný a ženy dostane na JIP stejně jako muže," varuje infektolog William Schaffner. Vedlejší účinky jsou podle něj pouze přechodné a většinou do 24 hodin vymizí.

