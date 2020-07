Ženy ženám: Dagmar Havlová si zahrála v hudebním videoklipu

Herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová přijala nabídku se ukázat ve videoklipu od zpěvačky Dáši Zázvůrkové. V klipu k písni Co řekne žena ženě si zahrála vedle dalších českých dam, jako třeba Hana Maciuchová, Kateřina Kaira Hrachovcová a Katka Žbirková. A jelikož se všechny ženy, které se ve videu objevily nemohly potkat v jeden den, vyřešili to tak, že jim zpěvačka telefonuje a zve je na kávu. Jak to dopadlo, se podívejte na videu.