Krampol, Plekanec, Kubišová a další: 40 osobností promluvilo o očkování

První vlna očkování proti covidu odstartovala už v neděli 27. prosince – den poté, co očkovací látka dorazila do Česka. Redakce TN.cz oslovila 40 známých osobností z oblastí kultury, politiky, vědy a sportu a vyzpovídala je, jestli se samy nechají očkovat a jaký je jejich názor na vakcínu proti covidu.

Oblíbený herec Jiří Krampol se podle svých slov má v plánu nechat oočkovat. Připustil obavy z vedlejších účinků, jedním dechem ale dodal, že za strachem z vakcíny může být také přemíra navzájem si odporujících informací. Politikům doporučil, aby odložili vzájemné neshody a alespoň po dobu pandemie spolupracovali. "Až to skončí, tak ať se klidně třeba poperou, ale teď by se na to fakt měli vykašlat a držet za jeden provaz," řekl Krampol.

Herecký velikán Petr Nárožný se vakcíny také nebojí. "Určitě, obavy nemám. Jsem úplně klidný. V mém věku už opravdu jo. Navíc já mám covid za sebou, s lehkým průběhem, ale mám. Teď už se cítím dobře," řekl TN.cz na dotaz, zda se plánuje nechat očkovat.

Lídr skupiny Banjo Band a autor slavného Jožina z bažin Ivan Mládek proti očkování sice nijak ostře nevystupuje, ale bojovat o ni s dalšími lidmi ve frontě nehodlá. Očkovat se prý nechá, jen pokud mu to doporučí jeho lékař. "Když to bude po mně žádaný, tak jo. Ale abych někde stál frontu, to ne. Co nám zbývá, musíme tomu důvěřovat. Bude mi skoro 80, to je asi na místě se nechat očkovat," svěřil se TN.cz.

Zpěvák a herec Adam Mišík má o očkování také jasno. "Důvěřuju v první řadě asi vědě. Myslím, že někdo, kdo se věnuje tomu výzkumu celou svoji kariéru a když si vezmu, kolik hlav, vědců a peněz šlo do toho výzkumu za tak krátkou dobu, tak není čeho se bát," popsal.

Hvězda snímků Smrt krásných srnců, Jana Eyerová nebo Jáchyme, hoď ho do stroje! Marta Vančurová TN.cz potvrdila, že i ona se plánuje nechat naočkovat. "Nebojím se ničeho, už aby to bylo. Já mám pocit, že nám to nikdo nechce dát. Pořád říkají, abychom se nebáli a abychom se nechali, ale my chceme, jen nevíme, kdy a kde. Tenhle život je nesnesitelný, tohle je alespoň nějaká šance, že snad budeme trošku normální," svěřila se.

Herečka, zpěvačka a hvězda pořadu Tvoje tvář má známý hlas Eva Burešová ohledně očkování váhá. Dle jejích slov ohledně vakcíny chybí podrobnosti. "K tomu se nebudu vyjadřovat. Ještě nemám takové informace, abych se rozhodla. Ještě netuším," shrnula.

Pěvecká stálice Marta Kubišová z očkování obavy nemá. "Očkovat se určitě nechám, jakmile mi to doktoři doporučí, ale já mám holt nějaká přidružená onemocnění," řekla TN.cz. Domnívá se, že dřív než na jaře nebo v létě se na běžné občany nedostane. Nevnímá to ale jako problém. "Do té doby o tom získáme podrobnější informace a lékaři taky," míní Kubišová.

Herecká ikona Karel Roden se na téma vakcíny proti covidu blíže bavit odmítl, nicméně očkování jako takového se prý nezříká. "Nic proti očkování nemám," vyjádřil se stručně.

Nezapomenutelný "Ozzák" z Comebacku Martin Dejdar "covidové" vakcíně věří. Dle svých slov se očkovat proti koronaviru nechá. "Nemám obavy," prohlásil.

Ani oblíbený spisovatel Theo Addair se očkování nebojí. "Ano, mám v plánu se nechat očkovat, až budu jakožto nerizikový a nezdravotník na pořadu dne. Obavy nemám, myslím, že tento typ vakcíny je poměrně prověřený, a z dostupných informací se mi očkování zdá dostatečně bezpečné. Věřím, že očkování je důležité pro odlehčení nemocnicím a jejich personálu. A že je to cesta zpátky k životu, jaký jsme znali a jaký bychom asi skoro všichni rádi zase prožívali," vyjádřil se pro TN.cz.

