Zfušované náměstí v Praze není pro vozíčkáře! Náhradní trasa vede přes schody

Dostat se z jedné strany Sofijského náměstí v Praze 12 na druhou je pro handicapované, seniory nebo maminky s kočárkem prakticky neřešitelný úkol. Navzdory tomu, že opravy náměstí stály 50 milionů korun, je plné nedostatků.



"Když naprší, to je jedna louže mezi kopci,“ stěžuje si seniorka. "Je to nebezpečné, když máte utlačit devítikilové dítě,“ přidává se jedna z oslovených maminek.



Paní Částková s maminkou bydlí nedaleko náměstí a když potřebuje do krámu, jinou cestu nemá. Často tak zdolává převýšení až 18,8 procenta, přitom maximální povolený sklon je 8,3 procenta. Kdyby celý areál obešly, bylo by to jako z bláta do louže. "Přeskakovat s vozíčkem chodník je ještě horší,“ popsala paní Částková.



Problém se dostal už i ke starostovi, ten ho ale přehrál na odbor investic a majetku. Starosta Prahy 12 za pirátskou stranu Jan Adamec na reportéry TV Nova ve čtvrtek čas neměl. Poslal za sebe náhradu. "Opravdu to asi není podle předpisu,“ uvedl místostarosta Prahy 12 Jiří Fremr (ODS).



První krok už městská část udělala. Umístila tam třeba ceduli "Vozíčkářům vstup zakázán“. Lidem, kteří by mohli mít problém s příkrým svahem, pak doporučili jinou trasu. Ta však pokračuje přes schody.



Připomínky k maličkému náměstí, které sepsala Národní rada, vydaly na 45 stran. Do pátku má prý úřad od zpracovatele dostat návrh řešení.



