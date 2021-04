Návrat žáků do škol: Děti trpěly, testy musely opakovat několikrát

Desítky tisíc žáků se v pondělí vrátily do lavic. Antigenní testování děti podstoupily přímo ve školách. Negativní výsledek pak fungoval jako propustka do třídy. Organizaci a průběh testování si každá instituce řídila sama.

V základní škole Novoborská v Praze se na testovací centrum proměnila místní tělocvična. "Rodiče šli s dítětem k tělocvičně, tam je nasměrovali k učitelce. Ta jim dala test, maminka tomu dítěti vyšťourala nosánek, udělali testík, paní učitelka jim zakapala tekutinu a pak čekali na výsledek," popsala ředitelka ZŠ Novoborská Tereza Štaubrová.

Průběh testování podle Štaubrové proběhl bez větších komplikací. Problém byl ale s vadnými testy, které neukázaly žádný výsledek a test se tak musel opakovat. U některých dětí dokonce třikrát.

Z 270 testovaných žáků mělo neprůkazný výsledek 18 z nich. "Některé děti to probrečely, když se jim to odebíralo už třeba podruhé. Bylo pro ně velmi nepříjemné," dodala Štaubrová.

Naopak téměř bez problémů probíhalo testování na základní škole Březinova v Jihlavě. "Samozřejmě slzy tam byly, ale ta špejle je vyvolá i mě, ale pak jsem viděl, že se těšili na spolužáky a na učitelky," popsal TN.cz otec třeťačky a předškoláka.



Předškolákům i malým školákům mohou při testování asistovat rodiče. Ale i tady k nim školy přistupují různě. Některé požadují po rodičích negativní test před vstupem do školy.

Třeba na zmiňovaných základních školách v Jihlavě a v Praze rodičům ale stačil respirátor. "To ve stanovách z ministerstva nebylo, takže my jsme to po rodičích nechtěli," potvrdila ředitelka ZŠ Novoborská v Praze.

Jsou ale i školy, které testovat své žáky buď vůbec nechtějí, nebo požadují přesnější PCR testy. Například Praha 9 nesouhlasí s metodou povinného testování žáků na covid-19, tak jak ji schválila vláda. Podle vedení městské části je málo přesná, pro děti bolestivá a pro školy navíc zbytečně zdlouhavá.

"Plánujeme, že by se děti testovaly doma, ve škole by se jen odevzdal vzorek a výsledky by rodina obdržela on-line formou. Do školy by šly děti vždy až po vyhodnocení PCR testu a nehrozil by tak žádný rizikový kontakt," řekl radní pro školství Zdeněk Davídek. PCR testy chce zavést od středy ve školkách. Testování PCR metodou ze slin bude radnice všem svým pěti školám hradit z vlastního rozpočtu.

