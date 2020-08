Zhrzený muž chtěl získat zpět ženu. Policisty nutil, aby ho zavřeli

Důvodem, proč se 36letý muž rozhodl ukrást balení lahvových piv, byla žena. Dle informací policie se měl s partnerkou dát dohromady poté, co její bývalý přítel skončil za mřížemi. Poté, co se z vězení vrátil, mu ale před novým přítelem dala přednost.

S odmítnutím se zhrzený muž nedokázal smířit a zřejmě se rozhodl získat její lásku tím, že se sám stane zločincem.

"Odcizil krabici lahvových piv, přičemž si počínal tak, aby jej ostraha musela při krádeži přistihnout. Přivolaným policistů pak podnapilý muž, který nadýchal přes dvě promile, opakoval, že bude krást a opíjet se tak dlouho, dokud jej policie nezavře," popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Pro případ, že by se mužům zákona do zatýkání nechtělo, začal prý vyhrožovat, že "udělá i něco horšího". Putoval tedy do cely, kde se po vystřízlivění přiznal k tomu, co ho ke krádeži vedlo. Žena, kvůli které se chtěl stát zločincem, sama nějaký čas strávila za mřížemi.