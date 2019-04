Zhubněte bez snažení: Odborník radí, jak pomůže skořice

Zhubnout není mnohdy jednoduché, ale nutriční specialista přišel nyní se závratným řešením. Stačí do jídelníčku zařadit pár surovin, díky kterým shodíte raz dva. Překvapivě k nim patří třeba skořice, ale tím rozhodně nekončíme.

Jak zhubnout aniž byste se museli opravdu snažit? O tom hovoří Rick Hay, který se dlouhodobě zaobírá shazováním váhy. Za prvé je podle něj potřeba, aby lidé jedli více brokolice. Většinou nám brání zhubnout chutě na sladké. Řešením je jíst potraviny, kde je chrom. Právě ten snižuje zákeřné chutě.



Stopové části chromu jsou třeba v masu, měkkýších, vejcích, ořeších nebo v zelenině jako je brokolice nebo třeba rajčata.



"Důležité je jíst vyváženou stravu, která obsahuje minimálně zpracované potraviny. To, že potravinu nijak neohříváme, nám pomůže zachovat látky v ní," tvrdí Hay.



"Podle Haye je důležitý i přerušovaný půst. Ten dodržuje nespočet celebrit jako Beyonce, Liv Tyler, Hugh Jackman nebo Ben Affleck," píše Daily Mail. Je to jednoduché. Stačí nejíst 14 – 16 hodin v kuse. V praxi to znamená nejíst pár hodin před spaním a ne hned po probuzení. Doba spánku se samozřejmě také počítá.



Dále vám snadno zhubnout pomůže překvapivě skořice. Stačí si ji přidat do kaše, smoothie nebo s ní posypat jablka. Skořice obsahuje polyfenol, který pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi. Znamená to, že vás nebude tolik honit mlsná, a o to přeci jde.