Křeslo pod Trumpem se houpe stále víc, jeho konec chtějí další politici

Už téměř polovina amerických zákonodárců včetně několika republikánů volá po odstoupení prezidenta Donalda Trumpa. Demokraté předloží v pondělí ve Sněmovně reprezentantů ústavní žalobu na prezidenta kvůli středečnímu útoku jeho stoupenců na Kapitol - a to i přesto, že Trumpovi zbývá pouhých 10 dní do konce funkčního období. Prezident mezitím vede válku se sociálními sítěmi, které mu odepřely přístup k účtům.

Vlajka na půli žerdi na Kapitolu a nový bezpečnostní plot - už jen to ve Washingtonu připomíná středeční běsnění Trumpových příznivců.

V americké metropoli přesto vládne tísnivá atmosféra a ulice jsou prázdné. Už v neděli je ale zaplní demonstrace a úřady se obávají dalších násilností. Právě obavy z dalšího podněcování násilí vedly Twitter k trvalému zablokování účtu Donalda Trumpa. Ten si ale umlčení nechtěl nechat líbit a vzápětí využil oficiální účet prezidenta USA.

"Dnes v noci se zaměstnanci Twitteru spojili s demokraty a radikální levicí, aby mě umlčeli a se mnou i vás," zuřil. Ani tam ale neuspěl - sociální síť jeho hru na schovávanou prohlédla a začala příspěvky mazat.

Ještě předtím, než Trump přišel o hlavní komunikační kanál se svými stoupenci, potvrdil, že se nezúčastní slavnostního uvedení svého nástupce Joea Bidena do úřadu. "Je to jedna z mála věcí, na kterých se shodneme. Je dobře, že se neukáže," kvitoval to sám Biden. Trump tak bude po více než sto padesáti letech prvním prezidentem, který bude z vlastního rozhodnutí na inauguraci chybět.

Demokraté ale chtějí udělat všechno pro to, aby byl ještě před skončením svého mandátu odvolán, přestože mu ve funkci zbývají už jen dny. V pondělí podají ústavní žalobu.

"Zbývá už jen pár dní, než před ním budeme ochráněni. Ale udělal něco závažného a za to by měl být potrestán," hřímá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Jedna z nejmocnějších kritiček Donalda Trumpa dokonce jednala se špičkami armády o tom, jak mu coby vrchnímu veliteli ozbrojených sil zabránit v tom, aby nemohl použít takzvaný jaderný kufřík a rozpoutat válku. Podle Pelosiové je Trump nepříčetný a nebezpečný.

Policie mezitím dál pátrá po Trumpových stoupencích, kteří vtrhli do Kapitolu. Zadržela už muže, který seděl v křesle právě Nancy Pelosiové. FBI dostala více než čtyři tisíce tipů na identitu útočníků. A také zvýšila odměnu za informace vedoucí k dopadení pachatele, který v areálu Kapitolu nastražil trubkovou bombu. Nabízí už v přepočtu více než milion korun.