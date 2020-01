Zima a mrznoucí mlhy mají další oběti. Bouralo se napříč Českem

Výstraha platila zejména pro oblast Středočeského kraje, konkrétně Lysou nad Labem, Mělník, Mladou Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk a Poděbrady. V pátek v 10 hodin dopoledne výstraha skončila, silničáři ale doporučují opatrnost i v dalších, zejména nočních hodinách.

"Koly vzhůru" skončilo osobní auto na silnici I/7 u sjezdu na Slaný. Kvůli zraněnému řidiči na místě zasahovala i zdravotnická služba. Příčinou nehody bylo zřejmě nezvládnutí jízdy na namrzlé vozovce. K nehodě došlo v pátek ráno, tedy v době, kdy ještě byla v platnosti výstraha meteorologů, varující před mrznoucími mlhami. V sobotu by se mělo prý počasí zlepšit, stále ale bude zataženo a hrozí déšť.

Bouralo se i ve městech. V Praze se srazil autobus s osobním autem v ulici Bucharova, která spojuje Plzeňskou ulici a Rozvadovskou spojku.

K dopravní nehodě, kde hlavní roli zřejmě hrála námraza, vyjížděli hasiči i do Jedomělic na Kladensku. Řidič zde s osobním autem narazil do stromu a na místě zasahoval dokonce i vrtulník. "Jezděte opatrně, silnice jsou místy namrzlé," apelují středočeští hasiči na svém twitteru u informace o nehodě na silnici z Lišan do Rakovníka. Ta skončila jedním zraněným, který musel být převezen do nemocnice.

V Libereckém kraji silnice klouzaly zejména v otevřených úsecích a na mostech. Nejvíce bylo ohroženo Českolipsko. V Ústeckém kraji si na zledovatělou silnici museli dát pozor zejména v Bílině, Litoměřicích, Lounech, Lovosicích, Mostě, Podbořanech, Roudnici nad Labem, Teplicích, Ústí nad Labem a v Žatci.

Extrémně opatrní museli být i řidiči v Holicích, Přelouči a centrálním městě Pardubického kraje. V ohrožení ledovkou na silnicích a sníženou viditelností byla také Vysočina a Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

V Královéhradeckém kraji hrozila námraza a snížená dohlednost v Hořicích, Hradci Králové, Jičíně, Nové pace a Novém Bydžově. Počasí zřejmě podcenil i 70letý řidič a Jičínsku, který se svou Fabií nezvládl pravotočivou zatáčku mezi Vidochovem a Bělou u Pecky.

"Zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy dostal řidič v zatáčce smyk a přejel do protisměru. Jízda skončila čelním nárazem do stromu. Přivolaní policisté na místě provedli dechovou zkoušku, která byla negativní," řekla policejní mluvčí Lucie Konečná. Seniorova spolujezdkyně nehodu odnesla lehčí zraněním a skončila v péči lékařů.