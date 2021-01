Zima jako v ruském filmu. Na Česko udeří mrazy, jaké tu nebyly už léta!

Mrzne, až praští. Kdo vyráží ven, musí se pořádně obléct. Nedělní minimální ranní teplota na Lysé Hoře byla podle meteorologa Petra Dvořáka -11 °C. A bude hůř. Hlavně na konci týdne nás čekají mrazy, jaké tu roky nebyly.

"Někde v nížinách může teplota klesnout i k -20 stupňům Celsia. To jsme tady neměli aspoň devět let," připustil meteorolog. Připravit se na to musí všichni. Hlavně ti, kteří pracují venku. Jako třeba ti, co uklízí ulice. Jde o zdraví.

"Budeme muset zavést častější přestávky pro naše zaměstnance na vytápěných šatnách a zajistíme také dodávky teplých nápojů," plánuje mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

"Kromě celkového podchlazení může inhalace studeného vzduchu způsobovat podráždění dýchacích cest," varuje ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Zvláštní péči bychom měli věnovat i domácím mazlíčkům a pořídit jim například zimní obleček.

Postarat bychom se měli také o své plechové miláčky. "Musí mít v pořádku akumulátor, tam musí být správná kapacita. Musí být náplně na bod -35, chladicí kapalina, ostřikovače," vysvětlil Lukáš Berka, automechanik z Jihlavy.

Problémy se dají očekávat i v dopravě, a to na silnicích i železnici. Mohou zamrzat vodovodní řady a podle meteorologa Dvořáka budou mít jistě velké problémy také bezdomovci.

Mráz ale nemusí způsobovat vždy jen komplikace. Krásny obří ledový rampouch vykouzlil v Lovětíně na Jihlavsku. Z nepoužívané zemědělské trubky tam stříká voda na okolní stromy a vytváří opravdovou ledovou krásu.

Obří ledová skulptura je v tuto chvíli vysoká čtyři metry. Silné mrazy by se u nás mohly udržet až do konce ledna.