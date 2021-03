Zima se prodražila městům i silničářům! Náklady ještě porostou kvůli jarním opravám

Letošní zima, která pomalu končí, byla, co se týče mrazů a množství sněhu, podle odborníků vůbec nejtužší za posledních 15 až 20 let. Lidem tak narostly náklady za vytápění, státu zase za údržbu silnic. Naopak vodohospodáři jsou velmi spokojeni.

Tuhé mrazy, přívaly sněhu. Taková zima tu nebyla skoro dvacet let. Pan Karel z Pelhřimovska letos protopil lidově řečeno i kalhoty. "Mysleli jsme si, že letos s uhlím vyjdeme, ale museli jsme ještě 20 metráků přiobjednávat," popsal.

Prázdnou pokladnu mají po letošní zimě i silničáři. Třeba ti na Vysočině překročili rozpočet o 50 milionů. Zásoby nestačily a po dlouhých letech museli posypové materiály dokupovat. Během nejhorších dnů najeli i 50 tisíc kilometrů denně.

"Loni jsme utratili za zimu 166 milionů a teď už jsme přes tuhle částku," popsal šéf silničářů Kraje Vysočina Radovan Necid.

A pořádně se po letošní zimě prohnou i města. "Letošní zima byla nejnákladnější za posledních 15 let. Už teď nás stala dvakrát tolik než loni," potvrdil mluvčí společnosti Služby města Jihlavy Martin Málek. A to ještě mnohem více než jindy budou stát jarní opravy poničených silnic.

Naopak letošní zimu si pochvalují třeba vodohospodáři. Podzemní vody jsou prakticky po celém území doplněné. Řeky i vodní nádrže jsou plné.

"Máme dostatečné zásoby vody ve vodních nádržích a to i pro případ, že by sucho trvalo i několik let," uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

A to si pochvalují i zemědělci. Navíc podle předpovědí nás ještě v tomto a příštím týdnu čekají dešťové a ve vyšších polohách možná i sněhové přeháňky. Pak už by se mělo oteplit.