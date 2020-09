Zima vyjde levně! Kvůli Covidu padají ceny dřeva a uhlí i elektřiny a plynu

Pan Dostál z Oldřichova topí dřevem a patří mezi ty, kteří na něm ušetří úplně nejvíc. Cena palivového dříví totiž podle ekonomů klesne z 600 na 434 korun za kubický metr. Pan Dostál si navíc dřevo těží sám, a to mu náklady na vytápění domu ještě více sníží.



“Já mám, tuším, kolem stovky za kubík. Ale člověk to musí všechno odpracovat. Čím to bude lacinější, tak tím se líp topí. To se pak s radostí přikládá,“ vyložil Zdeněk Dostál.



A podle ekonomů zlevní také dřevěné pelety nebo i štěpka. “Zlevní prakticky všechny základní druhy energií, cena palivového dříví o 25 procent, cena dřevěných pelet o 20 procent, elektřina a uhlí v obou případech o pět procent. Dolů půjde zemní plyn o osm procent a teplo o tři procenta,“ vyjasnil ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda.



“Jsem ráda, protože budu objednávat uhlí. Je dobrá každá kačka,“ libuje si Miluše Knesplová z Oldřichova. “To by bylo bezvadné, to by se nám líbilo, protože za tu dobu, co bereme uhlí šla cena z 320 na 400 korun, takže to zdražení je docela výrazné. Budeme sledovat ceny, počkáme si,“ těší se Pavlína Bulířová z Oldřichova. “Platím něco kolem 15 tisíc ročně a pořád se to zvedá. Každopádně to vítám, protože každá koruna v rodinným rozpočtu je k nezaplacení,“ prohlásil František Roháč z Černé u Bohdanče.



Důvod setrvalého zlevňování energií je podle ekonomů pro všechny komodity společný. “Koronavirus oslabuje poptávku po energiích,“ vysvětlil Kovanda.



Prudší pád cen smrkového dřeva posiluje souběžně i kůrovcová kalamita a s ní spojená nadměrná těžba. Zlevňují ale i tvrdé dřeviny a to o 3,6 procenta.