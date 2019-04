Zima vyšla silničáře draho! Za údržbu dali 1,5 miliardy korun

Mnohahodinové koukání do bílé tmy, neustálé ataky větru ve sněhové bouři a pak ještě nadávky od řidičů. Silničáři to mnohdy nemají jednoduché. Letos si nejvíc užili v lednu a začátkem února, sněhová kalamita se vrátila několikrát.



Každý silničář má stanovený úsek, který během směny musí udržet sjízdný. Občas to ale byl boj s větrnými mlýny, jen co pluhy odhrnuly sníh, mohly začít znovu.



V Královéhradeckém kraji silničáři udržují silnice v Krkonoších i Orlických horách. Za zimu tam sypače a pluhy najezdily 550 tisíc kilometrů, to je jako by po rovníku objely čtrnáctkrát zeměkouli. Stálo je to o 14 milionů víc než vloni.



Na silnice a dálnice po celé republice dopadly inertní materiály, sůl a solanka za přibližně miliardu a půl. “Na dálniční síti jsme za letošní zimní sezónu najeli s přesně 447 tisíc kilometrů a použili jsme 33 tisíc tun soli,“ spočítal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Na silnicích první třídy dosáhly najeté kilometry hodnoty 1 238 000, při tom se využilo 83 tun soli.



Sněhu bylo občas tolik, že musel pryč z měst, aby neochromil dopravu. Končil na polích nebo v řekách. To vše náklady zvyšovalo. Zimou ale pro silničáře práce zdaleka nekončí. Zimní nástavby jsou sice odstavené v garážích, ale podvozky jsou osazené těmi, které se používají k letní údržbě.