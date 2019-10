Zima zatím neudeří! Meteorologové řekli, kdy se zase oteplí. PŘEDPOVĚĎ

Pro ty, které nepotěšilo ochlazení posledních dní, mají meteorologové dobrou zprávu! V příštích dnech se ještě oteplí a užijeme si alespoň mírně nadprůměrných teplot. Co se srážek týče, měly by být příští čtyři týdny průměrné či podprůměrné.

Meteorologové předpokládají, že příští čtyři týdny budou jako celek teplotně průměrné. Přesto se ale ještě ohřejeme.

"Po chladnějším období ze začátku října se začne v druhé polovině příštího týdne pozvolna oteplovat a v druhém předpovědním týdnu (od 14. 10.) by teploty měly dosáhnout hodnoty nad dlouhodobým průměrem. V následujících dvou týdnech (od 21. 10.) by se teploty měly pohybovat kolem hodnot běžných pro danou roční dobu," uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v dlouhodobém výhledu na příští čtyři týdny.

Vyjádřeno v průměrných teplotách to znamená, že nejvyšší denní teploty by se v příštím týdnu měly pohybovat nejčastěji v rozmezí od 13 do 15 °C, v tom dalším týdnu počítají meteorologové se stejným průměrným rozmezím, vystoupat by ale ručička ojediněle mohla až na 17 °C.

Třetí předpovědní týden se teploty nejčastěji budou pohybovat mezi 9 a 13 °C, přičemž by ještě mohly vystoupat až na 16 °C. V posledním předpovědním týdnu pak meteorologové počítají s nejvyššímu denními teplotami mezi 8 a 12 °C.

"V průběhu tohoto čtyřtýdenního období očekáváme nejméně srážek v druhém předpovědním týdnu (od 14. 10.) a nejvíce ve třetím (od 21. 10.) Srážkové úhrny ostatních týdnů by se měly pohybovat přibližně na úrovni běžných hodnot pro danou roční dobu," dodal ČHMÚ.

Předpověď na příští týden

V pondělí očekávají meteorologové oblačno až polojasno, postupně místy jasno. Nejnižší noční teploty budou mezi +1 až -3 °C, přes den se pak mají nejvyšší denní teploty pohybovat mezi 8 až 12 °C.

V úterý bude zpočátku převážně polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a v Čechách se místy ojediněle přidají i déšť a mlhy. Noční teploty mají klesat do rozmezí +1 až -3 °C, nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi 10 až 14 °C.

Zataženo a oblačno, v Čechách, a v průběhu dne i v další části republiky, místy s deštěm nebo přeháňkami má být ve středu. Večer bude na severozápadě ubývat srážet i oblačnosti. V noci se má výrazně oteplit a nejnižší noční teploty mají být v rozmezí od 6 do 10 °C, nejvyšší denní pak v rozmezí od 12 do 16 °C.

Stejné nejvyšší denní teploty předpovídají meteorologové i na čtvrtek, kdy má být převážně oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, častěji na horách. K večeru má ubývat oblačnosti i srážek. Ani v noci na čtvrtek mrznout nemá, teploty mají klesat k 8 až 4 °C.

V pátek a o víkendu počítají meteorologové s polojasnou oblohou, od severu zpočátku se zvýšenou oblačností a ojediněle s přeháňkami, postupně ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty předpovídají v rozmezí 8 až 3 °C, nejvyšší denní pak 13 až 17 °C a postupně dokonce 17 až 21 °C.



